As Paralimpíadas Escolares, maior evento esportivo para crianças e jovens com deficiência do mundo, vão receber jovens medalhistas em missões internacionais no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, a partir desta terça-feira, 26, até a sexta-feira, 29, para disputas em 13 modalidades.

A competição, realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), registra neste ano 2013 inscritos dos 26 estados e do Distrito Federal. Trata-se de um recorde na história das Paralimpíadas Escolares, realizadas desde 2006. Até então, a maior participação havia sido no evento de 2023, quando 1.800 estudantes com deficiência do país disputaram um lugar ao pódio nas dependências do CT Paralímpico, em São Paulo. A abertura do evento acontecerá na noite de terça-feira, 26. Já as competições serão realizadas de quarta-feira, 27, até sexta-feira, 29.

“Temos muito orgulho do trabalho que realizamos na base, e o crescimento das Paralimpíadas Escolares é um reflexo direto do sucesso dos resultados históricos que obtivemos ao longo do ciclo e nos Jogos Paralímpicos de Paris. Os ídolos inspiram novas gerações e isso faz aumentar o interesse da sociedade no esporte para pessoas com deficiência.

Com a estrutura que montamos, com projetos relevantes e em ampla atividades em todas as unidades da federação, com os Centros de Referência, os Meetings Loterias Caixa, o Festival Paralímpico, com atuação da base ao alto rendimento em todas as capitais e muitas cidades do interior dos estados

entramos neste viés de crescimento e temos a certeza de que não parará por aqui. Muitos mais atletas surgirão e, com eles, mais resultados históricos”, comentou Mizael Conrado, bicampeão paralímpico de futebol de cegos (Atenas 2004 e Pequim 2008), eleito melhor do mundo na modalidade em 1998, e presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Entre os participantes confirmados nas Paralimpíadas Escolares estão o mineiro Arthur Xavier, 17, medalhista de bronze no revezamento 4x100m livre na classe S14 (deficiência intelectual) nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, e a paulista Alessandra Oliveira, campeã dos 100m peito para a classe S4 (comprometimento físico-motor) nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023.

“É muito gratificante ver que algumas pessoas se inspiram em mim, acompanharam minha história, torceram por mim na França”, afirmou Arthur Xavier, que disputa as escolares desde 2023. “É sempre uma motivação treinar e ter uma competição da importância das Paralimpíadas Escolares. O evento permite a gente estar ao lado de amigos de outros estados. Esta será minha segunda e última participação. Vou sentir falta”, completou.

“Esta vai ser minha terceira participação nas Paralimpíadas Escolares e vou me dedicar ao ganho de força para chegar no auge no Campeonato Brasileiro de natação, na próxima semana”, explicou Alessandra, referindo-se ao Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de natação, a partir de sexta-feira, 6, na mesma piscina das Paralimpíadas Escolares, nas dependências do CT Paralímpico, em São Paulo. Nas Paralimpíadas Escolares, no entanto, a piscina tem a extensão de 25m, diferentemente do Campeonato Brasileiro, que se disputa na extensão completa do equipamento (50m).

“Eu acredito que as Paralimpíadas Escolares são um evento de extrema importância. Foram nelas que consegui ganhar confiança ao ver tantos atletas com deficiência, vi que não era impossível fazer tudo o que eu faço e nem ser a pessoa que sou hoje, no sentido de autoconfiança, de ter referências no esporte”, afirmou Alessandra, cujas principais provas durante esta semana serão os 100m peito e os 200m livre.

Dentre os inscritos, 1.010 estão nas provas de atletismo, modalidade com mais participantes. Em segundo, estão a natação (323) bocha (156), tênis de mesa (103) e badminton (102) – veja a baixa a quantidade de participantes por modalidade na edição 2024 das Paralimpíadas Escolares.

Em 2024, pela primeira vez, foram promovidas as seletivas estaduais das Paralimpíadas Escolares em três modalidades (atletismo, natação e bocha) inseridas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa, evento realizado pelo CPB que percorreu todas as Unidades Federativas do Brasil durante o primeiro semestre com disputas de alto rendimento e para atletas em desenvolvimento.

O estado de São Paulo terá o maior número de atletas nesta edição das Paralimpíadas Escolares, com 305 competidores. Em seguida, as maiores delegações serão as de Minas Gerais, com 176 atletas, e Santa Catarina, com 159 (confira a lista completa de atletas por estado abaixo).

No ano passado, o Estado de São Paulo terminou como o campeão geral das Paralimpíadas Escolares. Foi o 11º título do estado desde 2006, ano em que o CPB organizou a primeira edição dos Paralímpicos do Futuro, evento que ocorreu até 2007 e antecedeu as Paralimpíadas Escolares, nome adotado a partir de 2009.

Atletas por modalidade

Atletismo – 1.010

Basquete em cadeira de rodas – 27

Badminton – 102

Bocha – 156

Futebol de cegos – 16

Futebol PC – 63

Goalball – 49

Halterofilismo – 31

Judô – 64

Natação – 323

Tênis de mesa – 103

Tênis em cadeira de rodas – 15

Vôlei sentado – 51

Atletas por Estado

SÃO PAULO – 305

MINAS GERAIS – 176

SANTA CATARINA – 159

ESPÍRITO SANTO – 115

MATO GROSSO DO SUL – 101

RIO GRANDE DO SUL – 97

PARANÁ – 95

PARÁ – 91

PARAÍBA – 80

RIO DE JANEIRO – 78

DISTRITO FEDERAL – 75

PERNAMBUCO – 73

CEARÁ -66

GOIÁS – 60

TOCANTINS – 53

MATO GROSSO – 49

MARANHÃO – 48

RIO GRANDE DO NORTE – 45

AMAPÁ – 44

RONDÔNIA – 41

PIAUÍ – 35

SERGIPE – 32

AMAZONAS – 30

RORAIMA – 22

ACRE – 18

ALAGOAS – 18

BAHIA – 9