A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, avança mais uma etapa em sua missão de promover oportunidades para a juventude. Em reunião realizada na sede da Secretaria, representantes do Senac Americana discutiram ações para fortalecer e ampliar o Programa Jovem Aprendiz no município.

O encontro marcou um passo importante rumo à formalização de um Termo de Colaboração entre a Prefeitura e a instituição de ensino, com o objetivo de oferecer formação técnico-profissional combinada com experiências práticas em empresas parceiras. A iniciativa visa facilitar o ingresso de adolescentes e jovens no mercado de trabalho, promovendo inclusão social, desenvolvimento pessoal e mão de obra qualificada para o setor produtivo da cidade.

“A parceria com o Senac Americana é uma grande oportunidade para qualificarmos nossa juventude e, ao mesmo tempo, atendermos as demandas das empresas locais, que buscam profissionais preparados e comprometidos. Essa ação gera impacto social positivo e impulsiona o desenvolvimento econômico de Sumaré”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin.

Com apoio técnico e pedagógico do Senac, a proposta prevê a criação de turmas de aprendizagem que atendam tanto os jovens quanto as empresas interessadas em cumprir a Lei da Aprendizagem (nº 10.097/2000), que determina a contratação de aprendizes em diversos setores.

A expectativa é que a formalização do Termo de Colaboração ocorra nos próximos dias, consolidando essa importante frente de atuação conjunta.