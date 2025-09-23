A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste firmou parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo para a execução do programa “Agente Técnico e Gerencial” (ATEG) com foco nos produtores de hortaliças no Município.

A ação tem duração de 24 meses e leva diretamente às propriedades rurais o acompanhamento de um especialista em gestão e produção. O apoio técnico é gratuito e auxilia o produtor no aumento da produtividade, na melhoria da qualidade das hortaliças e na gestão da propriedade, refletindo diretamente na elevação da renda familiar.

“Esse programa soma forças a uma série de ações da Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan que fortalecem as hortas urbanas e periurbanas em áreas públicas. O nosso objetivo é estimular a agricultura de proximidade, promovendo segurança alimentar, geração de renda e a valorização dos produtores locais”, comentou o secretário de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste, Cléber Canteiro.

Em Santa Bárbara d’Oeste o ATEG contará com o engenheiro agrônomo Eric Giacom como o profissional responsável pelo acompanhamento técnico do programa, que contará com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, por meio da diretoria de Serviços Ambientais e Agropecuários, com o servidor Kadu Cardoso. As primeiras visitas técnicas, inclusive, já foram realizadas, em hortas localizadas nos bairros 31 de Março, Vila Dainese, Santa Rosa, Distrito Industrial, Conjunto Roberto Romano, entre outras regiões.