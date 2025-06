A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Boer recebeu na sexta-feira (6) mais uma edição do projeto “Cuidando de quem cuida”, desenvolvido por estudantes do 5º semestre dos cursos de Enfermagem e Psicologia da Faculdade de Americana (FAM). A ação é fruto de uma parceria entre a instituição de ensino e a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, com foco na promoção da saúde mental dos profissionais da Atenção Básica.

O projeto oferece um espaço de escuta, acolhimento e reflexão às equipes das UBSs, com atividades realizadas em formato de diálogo e construção coletiva. A proposta integra ensino, pesquisa e extensão, com abordagem interdisciplinar, gerando benefícios tanto para os profissionais quanto para a formação dos estudantes.

Além do Jardim Boer, a iniciativa já passou pelas unidades dos bairros São Vito e Parque das Nações, com previsão de atender outras regiões da cidade.

Valorizar

“Nossos profissionais enfrentam diariamente situações de alta demanda emocional. Criar espaços como esse é valorizar o bem-estar de quem cuida da população. A iniciativa também fortalece os vínculos entre ensino e serviço, essenciais para o desenvolvimento do SUS”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Percebemos o quanto os profissionais se sentem valorizados quando há um momento dedicado exclusivamente a eles. Esse cuidado melhora o clima da equipe, qualifica o atendimento e estimula uma cultura de saúde mental nas unidades”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

As atividades são supervisionadas pelas coordenadoras dos cursos da FAM Cristiane Maria Correia (Psicologia) e Débora Luiza da Silva (Enfermagem).

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP