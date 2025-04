O Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação especial, repleta de brincadeira e diversão, para celebrar a Páscoa com muita magia e atividades gratuitas para toda a família. É a Aventura de Páscoa, que acontece nos finais de semana dos dias 5, 6, 12 e 13 de abril.

A programação começa no sábado, 5/4, a partir das 14h, e promete encantar os visitantes com a chegada do Coelhinho da Páscoa. Neste dia, o público poderá apreciar os desfiles temáticos do Coelho da Páscoa e seus amigos e, ainda, participar da sessão de fotos com todos os personagens.

No domingo, 6/4, as crianças de 4 a 12 anos poderão soltar a imaginação nas Oficinas Criativas. Entre 14h e 16h, os pequenos poderão personalizar máscaras em formato de óculos de Páscoa e, das 16h às 18h, será a vez de criar coelhinhos com bexigas. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no local.

A tradicional brincadeira de Caças aos Ovos será realizada no sábado, 12/4, com sessões às 14h, 15h30 e 17h. No final do percurso, os participantes terão um encontro especial com o Coelhinho da Páscoa e os personagens Jujuba e Marshmallow. A atividade, recomendada para crianças de 4 a 12 anos, conta com o apoio da loja Zanini Kids. As inscrições devem ser feitas no local e no dia do evento. As vagas são limitadas.

Para encerrar a programação, no domingo, 13/4, a Coelhinha Bailarina fará três encontros especiais para fotos. As sessões acontecem às 14h, 15h30 e 17h.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento, explica que a maioria das atividades é recomendada para todas as idades e as inscrições devem ser feitas no dia do evento. Para participar, as crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis maiores de idade.

“Mais uma vez o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação de Páscoa encantadora, animada e diversificada para proporcionar momentos inesquecíveis às famílias”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Programação

Aventura de Páscoa – Shopping ParkCity Sumaré

Dia 5 – Chegada do Coelhinho da Páscoa

14h – Desfile de Páscoa pelo Shopping.

14h45 – Sessão de fotos com o coelho e seus amigos.

16h – Desfile de Páscoa pelo Shopping.

16h45 – Sessão de fotos com o coelho e seus amigos.

– Atividade livre para todas as idades.

– Vagas limitadas.

– Para as crianças, é obrigatório o acompanhamento dos pais e/ou responsáveis.

Dia 6 – Oficinas Criativas de Páscoa

14h às 16h – Personalização de óculos temáticos e divertidos.

16h às 18h – Personalização de coelho de bexiga.

– Atividade recomendada para crianças de 4 a 12 anos.

– Vagas limitadas. Inscrições no dia e local do evento.

– Obrigatório o acompanhamento dos pais e/ou responsáveis.

Dia 12 – Caça aos Ovos

Sessões: às 14h, 15h30 e 17h.

Circuito pelo Shopping e, no final, encontro com o Coelho da Páscoa.

– Atividade recomendada para crianças de 4 a 12 anos.

– Vagas limitadas. Inscrições no dia e local do evento.

– Obrigatório o acompanhamento dos pais e/ou responsáveis.

Dia 13 – Encontro com a Coelhinha Bailarina

Sessões: às 14h, 15h30 e 17h.

– Atividade livre para todas as idades.

– Para as crianças, é obrigatório o acompanhamento dos pais e/ou responsáveis.