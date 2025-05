A campanha de doação de sangue em nome da parlamentar jovem Luana Machado ganhou reforço após aprovação de uma moção de apoio pela Câmara Municipal de Sumaré. A moção nº 80/2025 foi proposta pelo vereador Dudu Lima (Cidadania) e aprovada por unanimidade, com 19 votos favoráveis, na sessão ordinária desta terça-feira (20). Aos 16 anos de idade, a estudante Luana Machado, que faz parte do grupo eleito para o Parlamento Jovem 2025, retornou para novo tratamento de saúde no Boldrini, hospital filantrópico de Campinas especializado em oncologia e hematologia pediátrica. Ela já havia sido internada em fevereiro, quando a família lançou a campanha de doação de sangue.

Na moção de apoio, Dudu Lima lembra que “cada gota de sangue doada representa um gesto concreto de amor ao próximo, capaz de salvar não apenas a vida de Luana Machado, mas também de dezenas de outras crianças em tratamento no Hospital Boldrini, cujas histórias de luta inspiram nossa atuação legislativa”. Dudu Lima é o atual presidente da Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, que faz a gestão do Parlamento Jovem em Sumaré.

Quem puder participar da campanha de doação de sangue, deve procurar o Hemocentro da Unicamp ou o Hospital Estadual de Sumaré (HES). O Hemocentro da Unicamp fica na Rua Carlos Chagas, nº 480, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas. Seu funcionamento é de segunda a sábado, das 7h30 às 15h. Já o posto de coleta localizado no HES funciona de segunda a sábado, das 7h30 às 12h. O Hospital Estadual de Sumaré está localizado na Avenida da Amizade, nº 2.400, Jardim Bela Vista, Sumaré.

O doador de sangue deve ter entre 18 e 69 anos e pesar 50 quilos ou mais. Não deve estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e, após o almoço, deve aguardar três horas. Os fumantes devem evitar cigarro até duas horas antes e duas horas depois da doação. Mais informações sobre como se tornar um doador podem ser encontradas no link: https://www.hemocentro.unicamp.br/seja-um-doador/doacao-de-sangue/.

Sangue Corinthiano

A Câmara também aprovou uma moção de congratulação, apresentada pelo vereador Valdir de Oliveira (Republicanos), à campanha “Sangue Corinthiano”, que busca mobilizar a torcida do Corinthians para a doação de sangue, promovendo, três vezes ao ano, o “Dia do Corinthiano Doar Sangue”.

“Atualmente, o Brasil precisa de cerca de 5.500 bolsas de sangue por dia. Por falta desse insumo vital, muitas cirurgias e atendimentos são cancelados. Diante desse cenário, iniciativas como a campanha ‘Sangue Corinthiano’ são fundamentais para salvar vidas e reforçar o compromisso social com o bem-estar da população”, destaca Valdir.

Demais moções

Outras três moções foram aprovadas durante a sessão desta terça-feira. César Bianchi (PP) fez homenagem ao Pastel da Isabel pela conquista do primeiro lugar nas categorias de “Melhor Caipirosca” e “Melhor Desafio Maizena” no festival Comida di Buteco 2025. Wellington Souza (PT), parabenizou Alessandra dos Anjos Moreira, corretora de imóveis, escritora e cidadã sumareense, pelo seu exemplo de superação, dedicação à causa da conscientização sobre o câncer de mama e relevante contribuição à sociedade por meio da informação e do acolhimento. Já a moção apresentada pelo vereador Professor Edinho (Republicanos) foi de pesar pelo falecimento do jovem Cauã Almeida Arnequini, de apenas 21 anos. Cauã convivia com problemas cardíacos que o levaram a um falecimento precoce, causando grande comoção entre familiares, amigos, professores e toda a comunidade escolar.

Ordem do Dia

Os dois projetos de lei que estavam previstos na Ordem do Dia foram aprovados. O PL nº 296/2025, de autoria do vereador Wellington Souza, assegura às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o direito de utilizar pulseira de cor lilás como forma de identificação em instituições de saúde públicas e privadas de Sumaré. Já o PL nº 293/2025, apresentado pelos vereadores Welington da Farmácia (MDB) e Rai do Paraíso (Republicanos), institui no Calendário Oficial do Município de Sumaré o evento “OABRIL AZUL” realizado pela OAB Subseção de Sumaré.

Dois requerimentos apresentados foram rejeitados pelo plenário. O requerimento nº 48/2025, de autoria do vereador Rudinei Lobo (PSB), pedia informações referentes à contratação emergencial de empresa especializada em limpeza e manutenção de poços artesianos, conforme divulgação no Diário Oficial do Município. Já o requerimento nº 49/2025, de autoria dos vereadores Wellington Souza, Rodrigo Digão (União Brasil), Rudinei Lobo e Lucas Agostinho (União Brasil), questionava a falta de professores em escolas municipais.

O registro integral da sessão pode ser acessado no canal da Câmara Municipal no YouTube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare). Já os documentos discutidos na reunião podem ser consultados na íntegra no site da Câmara, por meio do link: https://sumare.siscam.com.br/sessoes.