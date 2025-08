Três projetos de lei foram aprovados durante a 6ª sessão ordinária do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Sumaré. A reunião aconteceu na manhã de sábado (2). Todos os projetos aprovados são de autoria do parlamentar jovem Rick Isomura Nascimento, atual presidente da Mesa Diretora do Parlamento Jovem.

O Projeto de Lei nº 3/2025 cria o Programa Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos no Município de Sumaré, com participação de prédios públicos, escolas, empresas privadas e população. O PL nº 4/2025 garante a gratuidade do transporte público municipal aos finais de semana e feriados, vinculada à promoção de eventos de cultura, esporte e lazer no município de Sumaré. Já o PL nº 5/2025 dispõe sobre a substituição progressiva dos postes de iluminação pública para uso de energia solar e sobre a implantação de fontes de energia sustentável nos equipamentos públicos.

Os projetos foram aprovados com nove votos favoráveis e nenhum contrário. As propostas aprovadas no Parlamento Jovem não têm peso de lei, mas servem para fomentar a discussão e propostas de solução aos problemas da cidade entre os parlamentares jovens e podem inspirar projetos de leis para os vereadores de Sumaré.

Ainda durante a reunião ordinária, os parlamentares jovens aprovaram moção de congratulação ao procurador jurídico da Câmara, Dr. Rocínio Fragoso, em razão da palestra ministrada em maio sobre o processo legislativo e a criação de normas legais.

Antes da sessão, os parlamentares participaram de uma atividade de formação sobre a construção do Ciclo de Gestão das Políticas Públicas e o uso do Design Thinking. A capacitação foi conduzida pelo professor Luis Carlos Gonçalves e está disponível no canal da Câmara no YouTube.

O Parlamento Jovem tem como objetivo estimular a cidadania e promover o debate sobre política e democracia entre os alunos do Ensino Médio. O projeto organiza eleições anuais entre os estudantes, que elegem 21 representantes para ter a experiência da vereança. O Parlamento Jovem é realizado pela Escola do Legislativo Profa. Ceilita Miranda de Nadai, sob presidência do vereador Dudu Lima.