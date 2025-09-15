Estudantes eleitos também foram recebidos pelo prefeito Henrique do Paraíso neste sábado

Os integrantes do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Sumaré participaram da eleição da nova Mesa Diretora, que deve comandar os trabalhos dos estudantes durante o segundo semestre. A votação aconteceu na manhã de sábado (13), e cinco jovens passarão a dirigir as sessões ordinárias até o final do ano. Abner Samuel Lopes assume o cargo de presidente, Matheus Daniel Barbosa de Lira passa a ser o 1º vice-presidente, Lucas Grechi Moura vai atuar como 2º vice-presidente, Athila do Nascimento será o 1º secretário, e Lucas Scarpelli vai desempenhar as funções de 2º secretário.

Após votação nominal, a Chapa 1, única chapa inscrita para concorrer à presidência do Parlamento Jovem, recebeu a unanimidade de votos em plenário. Os estudantes seguem, até o final de 2025, participando de atividades de formação e de sessões plenárias, que ocorrem uma vez por mês, na sede da Câmara. A reunião foi acompanhada pelo presidente da Escola do Legislativo, vereador Dudu Lima (Cidadania).

Encontro na Prefeitura

Na sequência, os jovens se dirigiram ao gabinete do prefeito Henrique do Paraíso para entender melhor como funcionam as atribuições do Poder Executivo e como é construída sua relação com o Legislativo. A diretoria recém-eleita sentou-se à mesa com o prefeito para receber congratulações pela votação e discutir demandas do município.

O prefeito conversou com os estudantes sobre o monitoramento digital das solicitações da população, investimentos na área da segurança pública, bem-estar animal e a importância da transparência na gestão pública. Os jovens também expuseram ao representante do Executivo as mudanças que já identificam na cidade e demandas ainda necessárias, relacionadas à preservação da história do município e novos espaços destinados ao lazer.