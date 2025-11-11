Estudantes votaram indicações, moções e projetos de lei na reunião deste sábado

Os parlamentares jovens da Câmara de Sumaré se reuniram na manhã deste sábado (8) para a última sessão do ano. Os estudantes debateram e votaram 34 documentos, entre indicações, moções e projetos de lei. Ao longo do ano, os alunos puderam vivenciar a rotina do vereador, elaborando e avaliando proposituras, além de passarem por um processo formativo, com palestras e atividades relacionadas ao exercício da cidadania.

Na reunião deste sábado, foram aprovadas seis indicações, de autoria dos parlamentares jovens Lucas Grechi Moura e Luana Machado. As propostas abordaram reparos em praças, entrega de suplementos alimentares, execução dos hinos Nacional e de Sumaré nas escolas, reparos em escada e corrimão em avenida e manutenção em semáforos.

Os estudantes também votaram e aprovaram 15 moções de congratulação, oito moções de apoio e uma moção de pesar. O parlamentar jovem Lucas Grechi Moura agradeceu a todos os palestrantes que participaram das atividades do Parlamento Jovem durante o ano. O vereador jovem também homenageou o Dia da Ciência e da Cultura e o time EC Montana pela conquista da 3° divisão do campeonato amador de Sumaré. Já a parlamentar Luana Machado congratulou o grupo Insanos – Divisão de Sumaré, pela promoção de uma campanha de doação de sangue em prol do Hemocentro.

O parlamentar Lucas Azevedo Scarpelli Finotelli apresentou moções a diversos profissionais, datas comemorativas, personalidades e instituições. O estudante congratulou os profissionais de saúde do município, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, o Dia da Proclamação da República, o Dia da Consciência Negra, Cruz e Souza e os parlamentares jovens mais assíduos de 2025. Receberam manifestação de apoio do jovem o mês de prevenção das DSTs, o Dia Mundial da Diabetes, o Dia Internacional pela eliminação da violência contra as mulheres, Dia Internacional da Luta contra a AIDS, Dia Internacional dos Direitos Humanos, famílias das vítimas de intoxicação por metanol no Brasil, a terraplanagem e criação de espaços esportivos na Praça do Macarenko e a criação de abrigos humanizados para pessoas em situação de rua em Sumaré. Também é de autoria do parlamentar jovem a moção de pesar pelo Dia de Finados.

Os quatro projetos de lei votados na reunião foram apresentados pela parlamentar jovem Luana Machado. O PL nº 15/2025 Institui o Programa Municipal de Empréstimo de Equipamentos Terapêuticos – Vida em Casa para uso domiciliar por pacientes em tratamento de saúde. O PL nº 16/2025 institui o atendimento preferencial às pessoas com doenças crônicas invisíveis no município. Já o PL nº 17/2025 dispõe sobre a obrigatoriedade de as bibliotecas públicas da cidade disponibilizarem audiolivros e materiais em braile. Por fim, o PL nº 18/2025 cria o Programa Municipal de Saúde Auditiva no âmbito do município de Sumaré e dá outras providências.

Logo após a sessão, o Diretor da Escola do Legislativo, Hélio Ricardo de Almeida, e a coordenadora acadêmico-pedagógica, Profa. Geisa do Socorro Cavalcanti Vaz Mendes, apresentaram um levantamento das atividades realizadas durante o ano e ressaltaram a importância da participação dos estudantes no projeto. A posse dos vereadores jovens eleitos para o ano de 2026 acontece no dia 27 de novembro, e as sessões e atividades formativas estão programadas para terem início em fevereiro do ano que vem.