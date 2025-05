Na manhã do último sábado (17), os parlamentares jovens de Sumaré aprovaram quatro moções de congratulação, durante a 4ª sessão ordinária do ano. Na reunião, organizada pela Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, também foram lidas duas indicações apresentadas pelos estudantes. A estudante Pâmela Ketelyn dos Santos também tomou posse como parlamentar jovem, após desistência de outra aluna eleita.

A moção nº 8/2025, de autoria do parlamentar jovem Lucas Grechi Moura, prestou homenagem ao atleta Hugo Calderano, pela histórica conquista do título de campeão mundial de tênis de mesa, bem como por toda a sua trajetória no esporte. “A conquista do campeonato mundial é o resultado de uma trajetória de dedicação, disciplina e superação. Hugo leva o nome do Brasil ao topo do tênis de mesa e também incentiva milhares de jovens atletas a acreditarem em seus sonhos”, afirma Lucas no documento, que recebeu oito votos favoráveis e dois contrários em plenário.

Já a moção nº 9/2025 foi de congratulação “ao herói nacional” Ayrton Senna da Silva. Apresentada pelo vereador jovem Abner Samuel, a proposta também conquistou oito votos a favor e dois contra. De acordo com o texto, “O Senna representou o Brasil nas pistas com garra, talento e determinação, levando a bandeira nacional ao lugar mais alto do pódio em inúmeras ocasiões. Seu desempenho eletrizante, sobretudo em condições adversas, encantou o mundo e encheu de orgulho o povo brasileiro”.

Em referência ao dia da assinatura da Lei Áurea no Brasil, 13 de maio, o parlamentar Matheus Daniel Barbosa de Lira apresentou a moção nº 10/2025, em congratulação à abolição da escravidão no país. Na propositura, o estudante explica que “em respeito à história que nos define, homenageio o 13 de maio, data que não só decreta o fim legal da escravidão em 1888, mas revela a força de um povo que se curvou. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, foi um passo, mas a verdadeira liberdade veio dos quilombos, das revoltas, e da coragem de quem lutou por séculos contra as correntes. E é preciso dizer: a abolição não foi um presente, foi uma conquista arrancada a duras penas, marcada por sangue e suor negro”, conclui Matheus. O documento foi aprovado com 10 votos favoráveis.

Os vereadores jovens Lucas Grechi Moura, Abner Samuel, Áthila do Nascimento Correa, Emanuelle Dos Reis Zambeli, Rodrigo Rodrigues Dalmedico Vollet e Matheus Daniel Barbosa de Lira apresentaram a moção nº 11/2025. Em congratulação ao Dia do Trabalho, a proposta também recebeu a aprovação de 10 parlamentares. No texto da moção, os parlamentares jovens reiteram que “o trabalho é uma das principais formas de dignidade humana, por meio do trabalho é que as pessoas mudam suas vidas, sustentam famílias, constroem sonhos e realizam-se. É por meio do trabalho também que se formam cidadãos conscientes e responsáveis”, arrematam.

Indicações

Durante o expediente, foram lidas ainda duas indicações formuladas pelos estudantes. De autoria de Lucas Azevedo Scarpelli Finotelli, o primeiro documento indica a necessidade de realização de estudos para a criação ou ampliação de bibliotecas comunitárias nos bairros Matão, Bom Retiro, Picerno, Soma, entre outros, que apresentem baixo índice de acesso à leitura e aos equipamentos culturais.

Apresentada pelo presidente do Parlamento Jovem, Rick Isomura Nascimento, a segunda indicação do dia chama a atenção para a importância da implementação de aulas de Libras nas escolas da rede municipal.

Processo Legislativo

Antes da sessão, os parlamentares jovens participaram da palestra “Processo legislativo: um estudo sobre a criação das normas legais”. Sob a condução do procurador do Legislativo sumareense, Dr. Rocínio Fragoso, os estudantes puderam aprender sobre o processo legislativo previsto na Constituição Federal, suas principais fases, e as diferenças entre as propostas de emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.