A violência contra a mulher é tema da palestra que será apresentada aos integrantes do Parlamento Jovem pela Comissão “OAB Vai à Escola”, da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Sumaré. O encontro ocorre neste sábado, dia 7, às 9h, no plenário da Câmara Municipal de Sumaré (Travessa Primeiro Centenário, 32, Centro). A palestra acontece como atividade de formação do Parlamento Jovem, mas é aberta a toda a população interessada. O evento será transmitido em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube.

Com o tema “Violência contra a mulher: entre o silêncio e o julgamento – como a cultura e os discursos reforçam a violência de gênero”, a palestra pretende trazer reflexões sobre o machismo estrutural e suas consequências, além de compreender sobre o ciclo da violência e impactos de um lar abusivo na vida de um adolescente. Além disso, o público irá conhecer os tipos de violência contra a mulher para evitar a culpabilização da vítima e os estigmas sociais ainda muito presentes, conhecer as consequências legais dos atos de violência praticados contra a mulher, saber sobre o significado do feminismo, entender o como Parlamento Jovem pode agir de forma ativa e consciente nesse cenário, além de conhecer os canais de denúncia.

Capacitação

A capacitação será oferecida pelos integrantes da Comissão “OAB Vai à Escola”: Dra. Letícia Alves Leoni Battistoni, Dra. Ana Caroline Silva Santos Gonçalves, Dra. Maria Carolina Basso, Dra. Micaeli Fernanda Silva Santos e Dr. Cleber Bessa de Oliveira Barbosa e Silva. A comissão da OAB realiza palestras com crianças e adolescentes dando ênfase na importância do exercício da cidadania, abordando a concepção dos direitos e deveres individuais e coletivos.

Logo após a palestra, os integrantes do Parlamento Jovem se reúnem em mais uma sessão ordinária. Na reunião, os estudantes irão ler as indicações e votar os documentos apresentados pelos parlamentares, como moções, requerimentos e projetos de lei. O Parlamento Jovem tem como objetivo estimular a cidadania e promover o debate sobre política e democracia entre os alunos do Ensino Médio. O projeto organiza eleições anuais entre os estudantes, que elegem 21 representantes para ter a experiência da vereança. O Parlamento Jovem é realizado pela Escola do Legislativo Profa. Ceilita Miranda de Nadai, sob presidência do vereador Dudu Lima.

