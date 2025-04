Cinema ao ar livre, pipoca, diversão em família, tudo de graça, com sustentabilidade, Ciências e Tecnologia. O encanto do CineSolarzinho – a versão destinada ao público infantil do primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil – poderá ser vivenciado em Nova Odessa gratuitamente nesta sexta-feira, dia 25, a partir das 18h30, no Parque Municipal das Crianças da Avenida Brasil, com atividades para as crianças de todas as idades.

Na telona do projeto, serão exibidos curtas-metragens ambientais e a animação “O Reino dos Elfos”. A entrada é livre, não precisa de ingresso, os filmes contam com recursos de acessibilidade e tem distribuição de pipoca.

A 1ª edição do CineSolarzinho é viabilizada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com patrocínio do Grupo CPFL Energia (que tem a State Grid como acionista majoritária) e apoio do Instituto CPFL e Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo. A ação é realizada pela Brazucah Produções e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

“O CineSolarzinho, um projeto pensado especialmente para o público infantil, é essencial para a democratização da produção audiovisual no Brasil, considerando que apenas 9% das cidades brasileiras possuem salas de cinema. Além disso, ir ao cinema pode ser uma atividade cara para as famílias, que gastam com ingressos, transporte e pipoca”, disse Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar.

“Nesse contexto, o CineSolarzinho surge como uma alternativa cultural gratuita e ao ar livre para toda a família proporcionando uma experiência divertida e acessível. Pensado especialmente para as crianças, o CineSolarzinho não só oferece filmes que ampliam o imaginário infantil, mas também cria novas possibilidades de visão de mundo para os pequenos, que são o nosso futuro. E, no primeiro cinema do Brasil movido por energia limpa e renovável, essa experiência é ainda mais enriquecedora”, completou Cynthia.

Como funciona

O cinema opera através de um furgão: uma estação móvel de Ciências, arte, Tecnologia, Sustentabilidade e Cultura de Paz que é o protagonista responsável pela magia do CineSolarzinho. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela.

Suas luzes coloridas, a decoração de material reciclado e os objetos com princípios de magnetismo e eletricidade (laser e bola de plasma) ensinam, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

O Circuito CPFL 2025 está sendo realizado no estado de São Paulo. As sessões de cinema também contam com filmes que aproximam o Brasil da interessante e milenar cultura chinesa.

“As atividades do CineSolarzinho, apoiado por nós por meio da frente Circuito CPFL, democratiza o acesso à cultura para as nossas comunidades. Além de poder vivenciar a alegria que as telonas proporcionam, a iniciativa também desperta a consciência para um desenvolvimento mais sustentável ao disponibilizar oficinas de educação ambiental para as crianças e jovens ali presentes”, completou Daniela Ortolani Pagotto, head do Instituto CPFL.

PROGRAMAÇÃO

CineSolarzinho em Nova Odessa/SP

Sessões de cinema gratuitas

Filmes com recursos de acessibilidade

Data: Sexta-feira (25/04)

Horários: 18h30 – 1ª sessão: curtas-metragens ambientais

19h30 – 2ª sessão: animação “O Reino dos Elfos”

Local: Parque Municipal das Crianças (Avenida Brasil, nº 525, Parque Fabrício)

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Atrações: pipoca de graça e visita ao furgão do CineSolar