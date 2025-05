A manhã do domingo (25) foi marcada em Santa Bárbara d’Oeste pela mobilização sobre enfrentamento à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. O Parque das Paineiras foi palco da primeira edição “Juntos Contra o Silêncio”, evento promovido pelo Conselho Tutelar, com o apoio da Prefeitura.

A mobilização teve como objetivo informar e conscientizar a população sobre os casos de violência sexual contra menores, sensibilizar a comunidade sobre formas seguras de denúncia e engajar escolas, instituições, famílias e autoridades públicas na proteção de crianças e adolescentes. A atividade também reforçou as ações do Maio Laranja e do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado no dia 18 de maio.

Discussão do tema

Representando o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, o vice-prefeito Felipe Sanches ressaltou a importância da discussão do tema. “É por meio da conscientização, do diálogo e da informação que conseguimos proteger nossas crianças e adolescentes. Parabenizo todos os envolvidos por levantarem essa bandeira com coragem e compromisso. Seguimos juntos, rompendo o silêncio e promovendo um futuro mais seguro para nossas crianças”, disse.