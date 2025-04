A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entrega oficialmente neste sábado (5), a partir das 9 horas, o Parque das Paineiras.

Localizado entre as avenidas Antonio Pedroso, São Paulo e Tenente João Benedito Caetano, o Paineiras tem 80 mil m² de área, com mais de 3 mil mudas de árvores plantadas, com recomposição da natureza e novas estruturas esportivas e de lazer.

Parque das Paineiras

Santa Bárbara inicia Vacinação contra a Gripe nesta quinta-feira (3)

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, iniciará nesta quinta-feira (3) a vacinação contra a gripe. O município, a exemplo de algumas cidades do Estado, irá se antecipar à estratégia nacional, que programou o início da imunização para o dia 7 de abril.

As doses estarão disponíveis para os grupos prioritários nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), sem necessidade de agendamento.

A iniciativa segue as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem os públicos-alvo a serem imunizados.

Neste ano, o Ministério da Saúde deixou de nomear a vacinação contra a Influenza como uma campanha. Agora, será uma estratégia incorporada ao calendário de vacinação, para grupos específicos.

Estão aptos a receber a vacina contra a Influenza (gripe) os seguintes grupos:

Vacinação de rotina: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e indivíduos com 60 anos ou mais de idade;

Vacinação especial: puérperas, povos indígenas e quilombolas, trabalhadores da saúde, professores e trabalhadores de instituições de ensino (básico e superior), profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, trabalhadores dos correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (doenças respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas e neurológicas crônicas, diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados e portadores de trissomias).

Para receber a dose, será necessária a apresentação de documento pessoal com foto, CPF ou Cartão SUS, além de algum documento que comprove pertencer ao grupo elegível, quando for o caso.

Todos os profissionais dos grupos prioritários deverão comprovar a atuação por meio de holerite, crachá ou carteira de conselho de classe para receberem o imunizante.

