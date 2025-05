Uma das atrações da Festa de Aniversário de 120 Anos de Nova Odessa, marcada para os próximos dias 23, 24 e 25 de maio, o Parque do Amiguinho localizado na área verde abaixo da Praça dos Três Poderes inicia suas atividades já nesta sexta-feira, dia 16 de maio, das 19h às 22h. O Parque de Diversões ficará instalado na cidade até o dia 1º de junho, funcionando também aos sábados e domingos, das 18h às 22h.

Para se divertir – não só a criançada, mas também os adultos –, o Parque do Amiguinho oferece diferentes opções de brinquedos, incluindo as atrações “Enterprise”, “Space Dumbo”, “Sking Dance”, “Surf”, “Super Bate-Bate”, “Brucomela” e muito mais. A entrada no Parque é gratuita, e os ingressos para os brinquedos estarão disponíveis para compra na bilheteria do empreendimento.

Para Widner, proprietário do Parque do Amiguinho, “é muito gratificante voltar para Nova Odessa nesta época do Aniversário da Cidade”. “Somos sempre muito bem recebidos e o nosso Parque, com certeza, é sinônimo de alegria por onde passa. Eu e minha equipe ficamos sempre muito felizes de voltar aqui”, relatou o empresário.

A festa de aniversário

A cidade se prepara para um fim de semana repleto de atrações culturais, musicais e gastronômicas durante a Festa de Aniversário de 120 Ano, nos próximos dias 23, 24 e 25 de maio. Com entrada gratuita, o público poderá aproveitar um grande Festival Gastronômico, uma Feira de Artesanato, um novo Parque de Diversões e uma série de shows imperdíveis na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura – tradicional local das grandes festas do calendário municipal.

A programação musical começa na sexta-feira, 23 de maio, com um show de Sandra de Sá, que promete emocionar o público. Os portões serão abertos às 19h.

No sábado, 24 de maio (aniversário da cidade), os “Gigantes dos Anos 80” reúnem grandes nomes da música popular e do rock brasileiro, com shows de Biafra, Maurício Gasperini (ex-Rádio Táxi) e George Israel (ex-Kid Abelha). As apresentações musicais da noite de sábado começam a partir das 18h, e incluem ainda o show da Banda Cronos U2 Cover.

Encerrando a programação, no domingo, dia 25 de maio, o espaço será aberto ao público a partir das 12h, para o tradicional almoço das famílias da cidade. Ao longo da tarde e noite, o palco vai ter apresentações da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, da consagrada Banda Mídia e do Legião Urbana Cover do Brasil, que irão animar o público com rock nacional.

O evento contará com mais de 50 barracas e food trucks, oferecendo uma ampla variedade de comidas e bebidas para todos os gostos.