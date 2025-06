O Parque Dom Pedro segue ampliando suas iniciativas sustentáveis com o objetivo de preservar o Meio Ambiente e garantir qualidade de vida para as futuras gerações. O shopping tem se consolidado como um agente mobilizador local, engajando clientes, colaboradores e lojistas em práticas responsáveis alinhadas aos pilares de ESG (ambiental, social e governança). E os números comprovam esse compromisso.

Quando se fala em tratamento e reuso de água, cerca de 16 milhões de litros de esgoto são tratados no empreendimento todos os meses, um volume equivalente ao gerado por uma cidade de 4 mil habitantes. Desse total, 90% é reutilizado em atividades não potáveis, como limpeza, irrigação de áreas verdes e descargas sanitárias.

Esse volume de água de reuso seria suficiente para abastecer uma população de 2 mil pessoas. Após um tratamento adicional, parte da água também é enviada para as torres de resfriamento, que alimentam o sistema de climatização do shopping. Além disso, o lodo gerado durante o processo de tratamento é transformado em fertilizante para uso agrícola, promovendo um ciclo sustentável do início ao fim.

“O Parque Dom Pedro já nasceu comprometido com a sustentabilidade e seguimos impulsionando mudanças significativas na comunidade. Os resultados de 2024 refletem nosso esforço coletivo e reforçam nosso posicionamento como um modelo exemplar de gestão consciente e eficiente”, afirma Rafael Marques, superintendente do Parque Dom Pedro.

Gestão de resíduos: zero aterro

Outro destaque é o compromisso com o descarte responsável. Nenhum resíduo gerado no Parque Dom Pedro é enviado a aterros sanitários. O processo de gerenciamento prioriza a redução na origem, reutilização sempre que possível, e reciclagem com destinação ambientalmente correta.

Entre os resíduos reciclados estão orgânicos (como sobras de alimentos), entulho de obras, bitucas de cigarro e até o lodo proveniente da estação de tratamento de esgoto, que segue para compostagem.

Resultados da reciclagem em 2024

Somente no último ano, 928 toneladas de papelão foram recicladas que pouparam 42.194 árvores, o equivalente a 42 hectares de floresta preservada, ou 59 campos de futebol. A economia de água com a reciclagem de papelão chegou a 7,4 milhões de litros, ou cerca de três piscinas olímpicas.

Com 279 toneladas de plástico recicladas, foram poupados 2.410 kg de petróleo, o que corresponde a 18 barris de petróleo. As ações de reciclagem e compostagem em 2024 evitaram a emissão de 351 toneladas de CO₂, impacto comparável ao plantio de 16.700 árvores, à não emissão de 1,83 milhão de km rodados por carros, ou a 3.100 voos entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Energia limpa

O Parque Dom Pedro também avança na geração de energia limpa. Placas fotovoltaicas foram instaladas sobre 124 das 8 mil vagas de estacionamento. Apesar de ocuparem apenas 1,5% das vagas, elas serão responsáveis por gerar 6% da energia consumida pelo empreendimento, que possui cerca de 400 lojas e 126 mil m² de área locável. Os painéis solares também abastecem os pontos de recarga para veículos elétricos operados pela Karg, startup da Allos criada para explorar o mercado de mobilidade sustentável.

Referência em ESG

A ALLOS, administradora do Parque Dom Pedro, foi a primeira empresa do setor a se comprometer publicamente com metas ESG e a integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3. A companhia divulgou recentemente seu Relatório de Sustentabilidade, um acompanhamento completo de suas ações. Em 2024, registrou 84% da energia contratada proveniente de fontes renováveis e 20% possuem Certificado Internacional de Energia Renovável (I-REC).

Dos shoppings do portfólio espalhados pelas cinco regiões do país, 16 deles contam com sistemas de reuso de água. Ano passado, 526.630 m3 desse recurso foi proveniente de reuso, o equivalente a 211 piscinas olímpicas. Já no que diz respeito à gestão de resíduos, 62% dos resíduos gerados pelos shoppings foram recuperados por meio de reciclagem, compostagem e logística reversa, o que corresponde a 48.386 toneladas de resíduos desviados de aterros sanitários. A companhia também promoveu cursos de capacitação e treinamento sobre o tema para 17 mil lojistas, no último ano.

Ações no pilar social

No pilar social, entre os principais resultados, a companhia registrou 45,5% de mulheres em cargos de liderança (meta de chegar a 50% em 2030) e 40,7% de pessoas negras em cargos de liderança, com o compromisso de alcançar 48% em 2030, em parceria com o MOVER – Movimento pela Equidade Racial. Em 2024, segundo o Relatório de Sustentabilidade, foram mais de 2 mil iniciativas sociais apoiadas localmente e 10 iniciativas corporativas, com mais de 700 mil pessoas beneficiadas.

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas experiências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lazer, restaurantes e serviços, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento. Mensalmente, o empreendimento recebe mais de 1,6 milhão de pessoas. Em 2023, o Parque Dom Pedro superou R$ 2 bilhões em vendas.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil. Nosso portfólio tem 55 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.

