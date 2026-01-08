O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana vai promover o curso “Feras de Férias no Zoo” entre os dias 14 e 16 de janeiro, das 8h às 11h30. As inscrições são gratuitas e estarão abertas a partir desta quarta-feira (7), às 8h, na portaria do parque (Avenida Brasil, nº 2.525). Serão disponibilizadas 40 vagas para crianças de 8 a 12 anos, e os pais ou responsáveis devem fazer as inscrições de seus filhos mediante a apresentação de um documento que comprove a idade dos mesmos.

O curso vai abordar temas sobre educação ambiental, conservação animal e qualidade de vida, com atividades promovidas pela equipe do Núcleo de Educação Ambiental (NEA). A programação inclui apresentação de material audiovisual sobre cuidados com os animais, visitas monitoradas ao parque, à cozinha de preparo das dietas e à área de quarentena, além de oficinas de educação ambiental, jogos e dinâmicas em grupo.

Janeiro e julho

“Nas férias escolares, em janeiro e julho, esse curso é oferecido para as crianças como oportunidade de aprofundar o aprendizado e conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Parque Ecológico junto aos animais. Nas atividades, os participantes têm ações educativas, lúdicas e recreativas, visando despertar a conscientização para a preservação do meio ambiente”, explica a secretária de Meio Ambiente de Americana, Andréa Cristina Gonçales.

A iniciativa tem o objetivo de promover a sensibilização dos participantes e a reflexão sobre o papel de cada um na preservação da natureza, segundo a diretora da Unidade de Parque Ecológico, bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano. “A abordagem visa promover a conscientização no que se refere à nossa responsabilidade para a mudança de algumas situações presentes hoje em nosso país e no mundo, como a extinção das espécies animais e a destruição dos ambientes naturais. A sensibilização faz com que as crianças comecem a perceber que, sem a participação de todos, será muito difícil modificar esse quadro. Desta forma, pretendemos trabalhar com essas questões que vão além de simplesmente mostrar os animais, explicando também como as ações podem contribuir para a conservação da natureza, objetivo principal dos zoológicos”, reforça.