Os serviços públicos municipais considerados essenciais em Nova Odessa vão funcionar normalmente nesta quinta-feira (1º de maio), feriado nacional do Dia do Trabalhador, e também no ponto facultativo municipal de sexta-feira, dia 2. Estão incluídos nesta lista os atendimentos de urgência e emergência das áreas de Saúde, Segurança, Trânsito e Defesa Civil, abastecimento de água e coleta de lixo, entre outros.

Já Paço Municipal e demais órgãos não essenciais e administrativos da Prefeitura – como a Central de Atendimentos, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), o PLT/Poupatempo e as unidades da Rede Municipal de Ensino – não funcionam nestes dois dias. O expediente no Paço retorna ao normal na segunda-feira, dia 5, a partir das 8h30, e os demais órgãos não-essenciais, em seus horários de costume.

Para os serviços online da Prefeitura, o cidadão pode acessar a qualquer hora o site oficial https://www.novaodessa.sp.gov.br/.

Opções de lazer

Uma excelente opção de lazer que permanece aberta à população neste período (exceto nas segundas-feiras), sempre das 9h às 21h, é o Parque Municipal das Crianças, na Avenida Brasil. O local entrega lazer para toda a família, com quadra poliesportiva, campo de futebol, fonte interativa, Casa na Árvore, áreas para piquenique e um “pet place”.

Outra opção aberta todos os dias é o Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa. O local é totalmente arborizado e conta com toda a infraestrutura para lazer, como sanitários, bebedouros e com pista de caminhada, e abre diariamente, das 5h às 21h.

O novo Playground Inclusivo nos jardins do Paço Municipal – na Avenida João Pessoa, nº 777, Centro – também estará aberto. Além do parquinho para as crianças (inclusive aquelas com alguma deficiência motora ou intelectual), o entorno do Paço ganhou um “pet place”, pontos para piqueniques e um segundo playground infantil, no gramado atrás da Prefeitura.

Educação

As Creches, Pré-Escolas e Escolas de Ensino Fundamental 1 da Rede Municipal de Educação encerram o expediente nesta quarta-feira e retornam na segunda-feira da próxima semana, em seus horários normais.

Saúde

O Ambulatório de Especialidades Médicas, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a Farmácia Municipal, a Farmácia de Alto Custo, as Farmácias das UBSs 5 e 7 (do Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora de Fátima, respectivamente), o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), o CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher) e o Departamento de Bem-Estar Animal não funcionam no feriado e ponto facultativo, reabrindo também na segunda-feira.

Já o atendimento médico de urgência e emergência no Hospital e Maternidade Municipal prossegue 24h por dia, 7 dias por semana, com entrada pela nova recepção. As solicitações de transporte para o Hospital podem ser feitas pelo telefone da Central de Ambulância 192 ou pelo (19) 3476-8194.

O atendimento será normal também no PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada, todos os dias, das 7h às 18h. O PAM funciona também como Pronto Atendimento Pediátrico, para crianças até 12 anos.

Segurança 24h

Para as ocorrências de Segurança Pública, a GCM (Guarda Civil Municipal) atende 24h pelos telefones (19) 3466-1900 e 153. A Polícia Militar do Estado pode ser acionada pelo 190. Chamadas para a Defesa Civil Municipal podem ser feitas a qualquer momento pelo número da Guarda Civil. A Defesa Civil também atende pelo telefone (19) 99754-9260.

O novo Corpo de Bombeiros da PM-SP em Nova Odessa, inaugurado ano passado, funciona 24h e atende pelo telefone 193.

Assistência Social

Não funciona no feriado nacional e ponto facultativo municipal a Diretoria de Gestão Social e Cidadania – que está agora em novo endereço, em sede própria da Rua Florianópolis, nº 305, no Jardim São Jorge, ao lado do novo CRESAM.

Fecham também o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim das Palmeiras e Fundo Social de Solidariedade/Espaço Melhor Idade, retornando suas atividades na segunda-feira.

Secretarias

As secretarias de Administração, Finanças, Obras Projetos e Planejamento Urbano, Esportes e Lazer, Meio Ambiente, Educação, Saúde (administrativo) e Segurança (administrativo), bem como as diretorias de Habitação, Serviços Urbanos, Parques e Jardins e Vigilâncias em Saúde, a Garagem Municipal, o Viveiro Municipal, o Departamento de Cultura e Turismo e demais unidades do Paço Municipal não abrem no feriado e ponto facultativo, retornando na segunda.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social também não atenderá no feriadão. Ela está no mesmo prédio do Poupatempo e CRET (Centro Municipal de Referência do Empregador e do Trabalhador), na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro – onde ficam o PLT (Posto Local do Trabalho), Procon, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, Junta do Serviço Militar, Detran.SP e Sala dos Empreendedores. O atendimento volta na segunda-feira, das 8h às 17h.

Velório e Cemitério Municipal funcionam normalmente e são acionados pelas funerárias.

Coden Ambiental

A Coden Ambiental informou que não haverá atendimento presencial ao público nesta quinta e sexta-feira. Mas para situações de emergência durante o recesso (como falta d’água ou rompimento de redes de água e esgoto), a Coden disponibiliza seu plantão 24h pelo telefone gratuito 0800 771-1195. O expediente normal da companhia será retomado na segunda-feira (05/05), das 8h às 16h.