Prefeitura de Hortolândia implanta espaço próximo do local onde também ficarão as vagas de estacionamento

Quem gosta de deslizar sobre as rodinhas dos patins, vai adorar saber que o Parque Socioambiental ao Jardim Amanda terá uma área livre destinada à patinação. O espaço já começou a ser implantado nas proximidades da rua Whashington Luís, onde também haverá estacionamento para 10 vagas de automóveis e 3 vagas de motos. De acordo com a secretaria de Obras, nesta semana, foi realizado o serviço de terraplenagem com nivelamento do solo. Em breve, o local será concretado e receberá paisagismo com o plantio de grama.

Para o mês de abril está prevista a entrega de mais uma fase de obras do Parque, que contempla o campo de futebol society, quadra esportiva e academia ao ar livre. Outra fase será concluída até junho, incluindo o campo de futebol gramado (Campo da Mina), novo trecho de ciclovia e pista de caminhada, ampliação da iluminação em LED, além da área para patinação e estacionamento.

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda faz parte do novo PIC, anunciado pelo prefeito Zezé Gomes, em dezembro de 2023. A construção é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

Com o avanço de mais intervenções, que incluem também obras de um vertedouro d’água na segunda lagoa, espaços de convívio e bicicletários, o parque terá área de 385.000 metros quadrados e será a maior área de lazer da cidade.