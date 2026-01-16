Os parques Irmã Dorothy e Observatório Ambiental permanecerão fechados nesta sexta-feira (16/01) em razão do elevado volume de chuvas registrado nas últimas 48 horas, que totalizou 93,2 mm no município de Hortolândia.

Considerando o solo encharcado e visando garantir a segurança dos visitantes e funcionários, a medida segue o disposto no Decreto nº 5.773/2025, que institui a Operação SP Alerta Chuvas de Verão 2025–2026, da Defesa Civil, conforme previsto em seu Art. 8º, que determina o fechamento dos parques em situações de risco.

“Nos parques abertos que possuem área de descanso com árvores na proximidade, como o Chico Mendes, por exemplo, é importante que neste período de solo muito encharcado, a população evite os locais. Contamos com a compreensão de todos”, explicou a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Eliane Nascimento.