Pelo menos 3 partidos nanicos estão sendo oferecidos

a candidatos a prefeito e vereador da região neste começo de ano. Os comandos estaduais dos partidos precisam ter chapas na maioria das cidades, ou nas maiores, pelo menos, para que consigam ter chapa razoável de deputado em 2026.

O problema é que a lei eleitoral tem avançado com a cláusula de barreira para reduzir o papel dos partidos menores no Brasil. E os partidos correm atrás para ter acesso ao Fundão Eleitoral, que vai bater perto dos R$ 5 bilhões para as eleições deste ano- 150% a mais que na eleição de 2020.