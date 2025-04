As vendas no Varejo durante a Páscoa cresceram 6,4% em comparação com o feriado em 2024, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). A análise compara as vendas realizadas entre os dias 14 e 20 de abril de 2025 com os dias 25 a 31 de março do ano passado. Melhor desempenho para a data desde 2019, o resultado deste ano demonstra uma retomada do comércio na Páscoa, que em 2024 havia retraído 5,0% em relação a 2023.

O segmento de Varejo Alimentício Especializado, que abarca chocolaterias e docerias, teve alta de 10,2%. Outro setor em destaque foi Turismo e Transporte, que cresceu 12,1%. “Neste caso, a junção dos feriados de Páscoa e Tiradentes pode ter contribuído para o aumento de viagens e deslocamentos”, diz Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.

De acordo com o executivo, a junção dos feriados não foi o único efeito de calendário que beneficiou o resultado em 2025. “No ano passado a Páscoa caiu na última semana do mês, momento em que as pessoas geralmente compram menos. Este ano caiu na terceira semana do mês, o que pode ter favorecido o comércio”, afirma Alves.

Vendas presenciais e e-commerce

O e-commerce teve alta de 9,6% no período. Vendas em estabelecimentos presenciais cresceram 5,9%. Neste caso, os shoppings se destacaram (+11,3%). Lojas de rua venderam 5,8% mais em relação a 2024.

Regiões e a Pascoa

Todas as regiões brasileiras apresentaram crescimento em relação ao ano passado: Sul (+6,8%), Centro-Oeste (+6,7%), Nordeste (+6,6%), Sudeste (+5,6%) e Norte (+4,5%).

Em relação aos estados, as maiores altas foram na Bahia (+10,5%) e Minas Gerais (+10,1%). Na sequência, estão Ceará (+8,6%), Santa Catarina (+7,8%), Paraná (+6,6%), Goiás (+6,5%), Rio Grande do Sul (+6,0%), Pernambuco (+5,3%), Pará (+5,1%) e São Paulo (+5,0%).