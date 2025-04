Com muita alegria e espírito de união, a ação “Páscoa para Todos”, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Sumaré, chegou ao fim nesta quarta-feira (23), na feira do Jardim Picerno. A iniciativa percorreu diversos bairros da cidade durante o mês de abril, levando cultura, lazer e o encanto da Páscoa para centenas de famílias sumareenses.

Desde as primeiras edições nas feiras do Macarenko e do Jardim Maria Antônia, passando por Nova Veneza e Jardim Bom Retiro, até o encerramento no Picerno, o projeto foi marcado por momentos emocionantes, sorrisos largos e olhos brilhando, especialmente das crianças, que se encantaram com as apresentações culturais, teatro de fantoches, personagens temáticos e a tão esperada visita do coelhinho da Páscoa.

Além da diversão gratuita, o evento cumpriu com excelência seu papel de promover inclusão cultural e fortalecer os laços comunitários, aproximando famílias em um ambiente de afeto, aprendizado e celebração das tradições pascais.

A secretária de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira, celebrou o encerramento com palavras de gratidão e emoção:

“Encerramos esse ciclo com muita gratidão a Deus por nos permitir realizar um trabalho tão lindo. Ver tantos sorrisos largos e olhos brilhando é o que faz valer a pena nosso esforço. Saber que estamos levando aconchego e alegria através do nosso trabalho é digno de muita gratidão e satisfação. Gratidão a Deus por ter nos dado todos os dias de tempo bom e sem chuva, gratidão a todos os colegas das secretarias e regionais que nos ajudaram, e às nossas famílias, que estiveram presentes e nos apoiaram. Que Deus continue nos abençoando com saúde, discernimento e força para continuarmos fazendo a diferença na vida de tanta gente. É uma conquista pro povo, e vamos continuar honrando nosso prefeito e nosso vice-prefeito com o nosso trabalho e dedicação.”

A “Páscoa para Todos” reafirma o compromisso da Prefeitura de Sumaré com a promoção da cultura como ferramenta de transformação social e valorização das tradições. Que venham as próximas edições e novas oportunidades de unir corações através da arte, do carinho e da esperança.