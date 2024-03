Páscoa: Tivoli Shopping realiza “caça as ovos” nos dias 23 e 30

Para comemorar a chegada da temporada mais doce do ano, o Tivoli Shopping preparou uma ação especial para os pequenos: uma caça aos ovos de chocolate. A brincadeira acontece nos dias 23 e 30 de março, em frente a Renner/Riachuelo.

A atração ocorrerá em quatro sessões – às 14h, 15h, 16h e 17h – com crianças de três a 12 anos, sendo que crianças menores de três anos poderão participar do evento acompanhadas de um responsável. As sessões terão duração de 40 minutos e as vagas são limitadas.

Mais notícias da cidade e região

“A Páscoa é uma data muito especial para as famílias e, por isso, nós preparamos essa ação com muito carinho. As crianças vão se divertir e levar uma lembrança deliciosa deste momento para casa”, disse a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Para participar, as inscrições devem ser feitas somente pelo número (19) 99996-3732, onde um link será enviado. O regulamento e outras informações estão disponíveis no site www.tivolishopping.com.br.