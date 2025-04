O preço da passagem de ônibus vai subir pra R$ 5,20 em Americana. A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), informa que o valor da tarifa do transporte público estava congelado desde dezembro de 2019.

O reajuste será de aproximadamente 10,6%, indo de R$ 4,70 para R$ 5,20. A mudança começa a valer nas catracas a partir do dia 22 de abril (terça-feira), conforme comunicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Município publicada nesta terça-feira (15).

Após reunião da Comissão Tarifária, foi definido também que o novo teto do subsídio mensal concedido à Sancetur, empresa responsável pelo serviço, foi ampliado de R$ 1,2 milhão para R$ 1,9 milhão, possibilitando o custeio dos usuários que possuem gratuidade ou desconto e para o complemento da tarifa.

Passagem ‘real’ custa R$ 12

A ampliação considera a diferença entre a tarifa pública, de R$ 5,20 — valor pago diretamente pelo cidadão —, e a tarifa de remuneração, fixada em R$ 12, que corresponde ao ressarcimento à empresa pelos reais custos da operação do serviço. Cabe à Prefeitura arcar com essa diferença, garantindo a manutenção do sistema e a continuidade das gratuidades e descontos previstos em lei.

O reajuste está abaixo do acumulado da inflação no período. De acordo com dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação acumulada desde dezembro de 2019 corresponde a aproximadamente 37,75%.

Um estudo contratado pela Prefeitura junto à Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) constatou a necessidade da mudança no valor da tarifa, devido ao reequilíbrio contratual da operadora do transporte, para que não haja prejuízo na prestação do serviço. A alteração levou em conta questões como reajuste salarial dos funcionários, aumento nos preços dos combustíveis e renovação da frota, que conta com 48 veículos entregues nos anos de 2022 e 2024, equipados com ar-condicionado, entrada USB para carregamento de celulares, plataforma de acessibilidade, câmera de monitoramento, poltrona conforto, GPS e Wi-Fi.

“O transporte público é essencial para milhares de pessoas em Americana, e temos feito um grande esforço para manter um serviço de qualidade com o menor impacto possível no bolso do cidadão. O reajuste ficou muito abaixo da inflação acumulada e foi acompanhado pelo aumento do subsídio, garantindo a continuidade das gratuidades e dos benefícios tarifários. Estamos mantendo uma frota renovada e equipada com itens de conforto e segurança, e seguiremos trabalhando para oferecer um transporte cada vez mais acessível, moderno e eficiente para nossa população”, comenta o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Mensalmente, mais de 150 mil passageiros utilizam o transporte público gratuitamente, seja idoso, sênior, patrulheiro, colaborador, botoeira gratuita, pessoa com deficiência, agente público e funcional, totalizando mais de R$ 705 mil em tarifas que não são pagas pelo usuário e são subsidiadas pelo município.

Além disso, aproximadamente 45 mil usuários contam com desconto nas tarifas, entre eles estudantes (50% de desconto), aposentados (50%) e operários (25%).

