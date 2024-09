Quem busca fazer passeios a baixo custo na região famosa pela tecnologia, pela vida intensa e pelas universidades, consegue encontrar muitas alternativas. A Região Metropolitana de Campinas, com sigla RMC, constituída por 21 municípios paulistas- criada oficialmente em 2000- é o segundo maior aglomerado populacional do mais importante estado do Brasil.

A RMC possui cachoeiras, represas e lagos que atraem também quem vem a trabalho. Uma das festas mais famosas da região esta a festa das flores de Holambra, cidade bastante perto de Campinas. São várias opções de hotéis em toda a região.

A região é uma das mais dinâmicas no cenário econômico brasileiro e representava, em 2013, 1,8% do PIB (produto interno bruto) nacional e 7,81% do PIB paulista, ou seja, cerca de 105,3 bilhões de reais. Além de possuir uma forte economia, a região também apresenta uma infraestrutura que proporciona o desenvolvimento de toda a área metropolitana. A RMC também é conhecida como “Vale do Silício Brasileiro“.

Conforme a estimativa populacional do IBGE em 2021, a Região Metropolitana de Campinas chegou a marca de 3,3 milhões de habitantes, distribuídos em 3.791 km².

Passeios- Festa Flores e Morangos Atibaia movimenta região de Campinas

A maior feira de morangos do país tem início nesta sexta-feira, 6, na estância turística de Atibaia. Evento tradicional do interior de São Paulo, a 42ª Festa das Flores e Morangos de Atibaia faz parte do calendário oficial de eventos do Governo de SP, o Agenda Viva SP (https://agendavivasp.com.br), e acontece de 06 a 29 de setembro, às sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h no Parque Ecológico de Atibaia.

O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), Roberto de Lucena, participa da abertura do evento promovendo a região turística Circuito das Frutas e todo o potencial de Atibaia, com seus mais de seis mil leitos de hoteis, 200 salas de convenções. “São mais de 350 mil visitantes interessados em atrações de lazer e de negócios todos os anos”, diz o secretário.

Localizada na região administrativa de Campinas, a capital Nacional do Morango, Atibaia, é responsável também por mais de 25% da produção nacional de flores. O município é também a maior economia da região bragantina e a segunda cidade mais populosa da região, com 144 mil habitantes. No ano passado, recebeu R$ 4,4 milhões em recursos da Setur-SP para obras de infraestrutura turística.