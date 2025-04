Passou, denunciou o tráfico e 3 foram em cana em Americana

Três homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Cariobinha em Americana neste começo de semana. A ação da polícia aconteceu na Rua São Benedito. Um homem que passava pela rua viu os policiais e denunciou o caso.

Durante patrulhamento realizado no âmbito da Operação Impacto 100 Dias, a equipe policial recebeu a denúncia de um transeunte informando que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes e armazenando as drogas no interior de uma residência localizada na mesma via.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Diante da informação, os policiais se dirigiram ao local e visualizaram dois homens saindo da casa mencionada. Ao notarem a presença da equipe, ambos mudaram bruscamente de direção, o que motivou a abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com os suspeitos.

No entanto, ambos admitiram que estavam na residência denunciada e confirmaram que recebiam autorização do morador para guardar e vender drogas nas proximidades. A equipe então fez contato com o proprietário da residência, que autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

Durante a vistoria, foram localizadas, no interior do quarto do morador, 30 porções de crack prontas para a comercialização, 01 porção maior de cocaína, R$ 120,00 em espécie e Cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Diante dos fatos, os três envolvidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Apreensões do tráfico

0,008 Kg crack;

0,0022 kg cocaína;

04 aparelhos celulares;

01 caderno de anotações

Mais notícias da cidade e região