O Pastor Aílton Gonçalves Dias, candidato a vice na chapa de Giovana Fortunato (PDT), sofreu um acidente grave na noite deste domingo na SP 304 entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Ele aparentemente nada sofreu e o carro ficou danificado no lado direito. Na manhã desta segunda ele já se reuniu com a candidata, contou um pouco do susto e fez uma oração de agradecimento.

