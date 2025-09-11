O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) acompanhou o início das obras de recapeamento asfáltico das ruas Antônio Gaiola e Antônio Cia, no Parque Residencial Boa Vista. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), aplica 6.051,17 m² de asfalto novo no local, com o objetivo de proporcionar mais segurança e conforto aos motoristas e pedestres que transitam diariamente pelas vias. A previsão é que o serviço seja concluído ainda esta semana.

As melhorias incluem a fresagem do pavimento antigo e a aplicação da nova camada asfáltica. Os trabalhos começaram pela Rua Antônio Gaiola, que será revitalizada no trecho entre a Avenida Geraldo Gobbo e a Rua Jorge Stecke. Na sequência, as equipes seguem para a Rua Antônio Cia, no trecho entre a Avenida Geraldo Gobbo e a Rua Natal Minarello. “A gente tinha pedidos pra recapear ruas do bairro”, destaca o vereador.

Trabalho

“Estamos dando continuidade ao trabalho de revitalização da malha viária da nossa cidade, e agora é a vez do Boa Vista receber esse investimento importante. O recapeamento traz mais qualidade para o tráfego, segurança para os motoristas e pedestres, além de valorizar a região. Essa conquista é fruto da união de esforços e traz benefícios diretos para a população”, comentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.