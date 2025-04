O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) acompanhou nesta segunda-feira (14) as obras de recapeamento na rua Cinco, localizada no bairro Jardim Boer. De acordo com o parlamentar, a ação atende a uma antiga reivindicação dos moradores da região, que há muito tempo enfrentavam dificuldades devido às péssimas condições da via.

“Essa é uma grande conquista para o bairro. Há bastante tempo venho cobrando melhorias e agora com o recape vai ajudar muito na qualidade do transporte urbano e evitar acidentes”, afirmou Pastor Miguel.