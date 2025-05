O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) foi até São Paulo nesta quarta-feira (22) para se reunir com o deputado estadual Carlos Cezar (PL) e o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL). O objetivo da reunião na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) foi apresentar pedidos de verbas destinadas à construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Jardim São Luiz, além da implantação de uma área de lazer no Jardim Boer.

De acordo com o vereador, os investimentos têm como objetivo oferecer mais qualidade de vida à população. “A construção da tão sonhada UBS no bairro São Luiz irá oferecer atendimento médico mais próximo e digno para os moradores da região”, destacou Pastor Miguel. Ele explica que atualmente os cidadãos precisam se deslocar por longas distâncias e aguardar por muito tempo para receber atendimento nas unidades de saúde.

Com relação à solicitação de uma área de lazer para o Jardim Boer, o vereador classifica como “um espaço essencial para convivência, esporte e qualidade de vida das famílias do bairro”. De acordo com Pastor Miguel, “o apoio do deputado (Carlos Cezar) é essencial para tirarmos esses projetos do papel. São iniciativas que resultarão em benefícios diretos à população, trazendo desenvolvimento considerável para o bairro e qualidade de vida para todos os moradores”.