Em reunião com o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, Marcos Morelli, o vereador Pastor Miguel Pires (PRD) discute a possibilidade de instalação de um poço artesiano nos bairros Jardim Boer I e II, Jardim Helena, Jardim Esperança, Jardim Mirandola e Jardim Bertoni.

O parlamentar é autor de requerimento pedindo informações sobre providências sobre a falta d’água na localidade. Segundo Pastor Miguel, moradores das imediações do Jardim Boer procuraram novamente, questionando sobre a instalação de um poço artesiano no bairro.

Pastor Miguel lembra que já encaminhou Indicação da melhoria anteriormente. Segundo o vereador, no próprio site do DAE atualmente não existe nenhum poço tubular profundo que atenda ao bairro Jardim Boer e imediações (Jardim Boer I e Jardim Boer II, Jardim Helena, Jardim Esperança, Jardim Mirandola, Jardim Bertoni).

“A solicitação é de extrema importância, principalmente diante de um cenário de constante falta de água e da baixa pressão no fornecimento”, explica. Pastor Miguel afirma que a instalação de um poço artesiano contribuirá para a melhoria do abastecimento local, garantindo mais segurança hídrica, qualidade de vida e dignidade aos munícipes daquela localidade.

No requerimento, o parlamentar pede informações sobre os poços artesianos, medidas para amenizar a falta de água na região, estudos, laudo técnico e alternativas imediatas oferecidas para garantir o fornecimento de água até solução definitiva do problema. O documento será discutido e votado na sessão da Câmara da próxima terça-feira, dia 7.