O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) é autor de requerimento aprovado na sessão da Câmara Municipal de Americana desta terça-feira (26) no qual pede providências com relação à antiga Rua Cinco, no Jardim Boer. O parlamentar cobra a implantação de melhorias, como a pavimentação asfáltica.

Segundo ele, dois meses atrás houve um conserto de vazamento e buraco. “Não tinha nem como transitar na rua. O trabalho foi feito, mas ela continua intransitável”, aponta Pastor Miguel. De acordo com o vereador, o asfalto é necessário. “Estamos pedindo para que seja feito o asfalto no local”, reforçou. Pastor Miguel pede à Prefeitura, através da Secretaria de Obras. “O secretário Adriano (Alvarenga Camargo Neves) sempre nos atendeu e faço um apelo”, completou.