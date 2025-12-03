O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura reconstrua um sarjetão localizado na Rua Antônio Meneghel, no bairro São Luiz.

No documento o parlamentar relata que o dispositivo de escoamento de água pluvial está quebrado, desnivelado e com erosões, prejudicando o seu funcionamento e causando danos ao pavimento e riscos para pedestres e motoristas. “Devido às condições atuais do sarjetão, diversos transtornos têm sido relatados pelos moradores, especialmente em relação ao mau cheiro causado pelo acúmulo de água e dejetos no local”, comenta.

De acordo com Pastor Miguel, o mau estado do sarjetão pode causar problemas na circulação de veículos pela via. “A situação também oferece riscos à segurança viária, podendo ocasionar danos aos veículos e acidentes, sobretudo envolvendo motociclistas”, conclui.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (2) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.