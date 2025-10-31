O vereador Pastor Miguel (PRD) reuniu-se nesta quinta-feira (30) com a secretária de Meio Ambiente de Americana, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, para discutir a destinação de emendas impositivas para ações da área ambiental.

Durante o encontro, o parlamentar debateu a importância da destinação de recursos para o meio ambiente, com destaque para a Praça da Amizade, no Jardim Boer. “Reforcei a necessidade de investimentos em melhorias, incluindo a instalação de uma academia ao ar livre, o cercamento da quadra de areia, a aquisição de equipamentos e a realização de obras de manutenção e revitalização dessa área, assim como de outros pontos de relevância para a cidade, garantindo mais conforto e segurança aos moradores”, afirmou Pastor Miguel.