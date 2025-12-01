O vereador Pastor Miguel (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura realize a implantação de um redutor de velocidade da Rua Romildo Bosqueiro, no Jardim Boer.

No documento o parlamentar relata que a via recebe intenso fluxo de veículos e pedestres, em especial devido à localização da unidade básica de saúde do bairro, que diariamente atende grande número de pacientes. “Essa medida é para a segurança dos visitantes e dos próprios moradores tem sido comprometida, uma vez que muitos motoristas desrespeitam as normas de trânsito e trafegam em velocidade acima da permitida”, afirma Pastor Miguel.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (2) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.