O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) sobre a falta de pressão na rede de água da Rua São Vito, no bairro de mesmo nome.

No documento, o parlamentar relata que moradores apresentaram diversas reclamações sobre a constante falta de pressão na rede de abastecimento de água que atende às residências. “Essa situação tem causado diversos transtornos à população local, como dificuldade para realizar atividades domésticas básicas, impossibilidade de encher reservatórios e prejuízos ao bem-estar geral das famílias”, afirma Pastor Miguel.

No requerimento, o autor pergunta se o DAE tem conhecimento sobre as reclamações citadas; se há protocolos de moradores pedindo melhorias no local e se há estudos de troca da tubulação na rua São Vito. O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (22), e será encaminhado à prefeitura para resposta.