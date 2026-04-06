Vereador cita a preocupação com roubos e práticas ilegais no bairro, pedindo informações sobre sistema de monitoramento

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre implantação de sistema de monitoramento por câmeras no bairro Jardim Boer.

No documento, o parlamentar afirma que moradores solicitaram a instalação de câmeras na área externa da unidade básica de saúde 12, localizada na Rua Romildo Bosqueiro, e na Praça da Amizade, no cruzamento da Rua Prosperidade com a Rua Virtude.

De acordo com Pastor Miguel, os relatos recebidos apontam diversos incidentes que têm gerado preocupação entre os moradores, especialmente no período noturno. Além do aumento significativo de roubos na região, os espaços públicos mencionados vêm sendo utilizados para práticas ilegais. “O período noturno, aliado à grande quantidade de árvores, contribui para a baixa visibilidade, favorecendo esse tipo de situação e aumentando a sensação de insegurança entre os usuários desses espaços públicos”, aponta.

O autor questiona se a prefeitura possui conhecimento dos incidentes relatados e se há planejamento para a instalação de dispositivos de vigilância nos locais citados. Pastor Miguel Pires também solicita informações referentes ao patrulhamento da GAMA na região e sobre os índices de criminalidade do bairro.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (10) e será encaminhado à prefeitura para resposta.