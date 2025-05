PAT Americana tem oficinas; inscrições vão até 2a

As inscrições para as oficinas de empregabilidade promovidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana serão encerradas na segunda-feira (5). As atividades fazem parte do projeto “Emprega-me: Construindo o futuro profissional”, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Faculdade de Americana (FAM).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As oficinas ocorrerão sempre às quartas-feiras de maio, a partir das 11h30, com foco na preparação para o mercado de trabalho. O endereço das atividades é Rua Anhanguera, nº 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal.

“As oficinas são gratuitas e têm o objetivo de fortalecer as habilidades dos participantes, tornando-os mais preparados para as exigências atuais do mercado”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

As inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no banner do projeto na página inicial.

Confira a programação das oficinas:

07/05 – Elaboração de currículos

• Dicas de formatação

• Como destacar habilidades e experiências

• Importância de personalizar o currículo

14/05 – Preparação para entrevista de emprego

• Como responder perguntas frequentes

• Comportamento geral

• Como se destacar em uma entrevista

21/05 – Uso do LinkedIn

• Como personalizar a ferramenta

• Utilização como fonte de busca de empregos

28/05 – Mercado de trabalho e a terceira idade

• Empregabilidade nos dias atuais

• O que buscar

• Quais alternativas seguir

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado