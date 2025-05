PAT Americana com vagas para açougueiro e mais 370

Procura-se açougueiro- O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 350 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) e, em seguida, clicar em “PAT – Vagas Emprego”.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente através do site da Prefeitura. Por isso, é muito importante estar com os dados atualizados.

Os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz devem comparecer ao PAT, das 9h às 16h – Rua Anhanguera, nº 40, Centro, em frente ao Mercado Municipal.

VAGAS DE EMPREGO

Ajudante Geral – Com Experiência 5

Açougueiro JR – Sem Experiência 8

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 5

Ajudante de Cozinha – Com Experiência 1

Ajudante de Instalador de Vidros e Esquadrias de Alumínio – Sem Experiência 2

Ajudante de Mecânico Industrial – Com Experiência 10

Ajudante de Montagem de Carpinteiro – Sem Experiência 1

Ajudante de Produção – Com Experiência 3

Ajudante de Serralheiro – Com Experiência 5

Ajudante de Tecelão – Sem Experiência 3

Ajudante Geral – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Sem Experiência 4

Ajudante Geral de Produção – Com Experiência 5

Ajudante Geral em Serralheria – Sem Experiência 5

Ajudante Tecelão – Sem Experiência 1

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1

Alinhador de Carros – Com Experiência 1

Analista Fiscal Júnior – Com Experiência 1

Analista Fiscal Pleno – Com Experiência 1

Assistente Comercial – Com Experiência 1

Assistente Comercial Administrativo – Com Experiência 1

Assistente de Comércio Exterior – Com Experiência 1

Assistente Fiscal – Sem Experiência 2

Atendente de Balcão – Frios – Sem Experiência 3

Atendimento ao Púbico – Com Experiência 1

Atendimento ao Público – Sem Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 4

Auxiliar de Contábil – Sem Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 2

Auxiliar de Embalagem – Com Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Com Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 2

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 1

Auxiliar de Fiscal – Com Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 8

Auxiliar de Mecânico – Sem Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 47

Auxiliar Técnico – Controle de Qualidade – Com Experiência 1

Auxiliar Técnico de Instalações de Sistemas de Segurança – Com Experiência 1

Balconista de Frios – Sem Experiência 2

Caldeireiro – Com Experiência 1

Calheiro – Com Experiência 5

Caseiro – Serviços Gerais – Com Experiência 2

Cobrador Externo -Sem Experiência 1

Confeiteiro – Com Experiência 1

Conferente – Com Experiência 2

Consultor de Vendas – Com Experiência 3

Consultor de Vendas – Sem Experiência 1

Controlador de Acesso – Com Experiência 1

Controlador de Pragas – Sem Experiência 10

Coordenador de Preparação Têxtil – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 5

Cozinheiro – Com Experiência 2

Cuidador de Apoio Infantil – Sem Experiência 40

Cuidador de Pessoas – Com Experiência 20

Dedetizador – Sem Experiência 6

Eletricista – Com Experiência 1

Eletricista de Instalações – Com Experiência 1

Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica – Com Experiência 1

Eletricista Mecânico Automotivo – Com Experiência 1

Eletromecânico de Manutenção – Com Experiência 2

Empregado Doméstico – Com Experiência 1

Estágio Auxiliar Técnico em Eletrônico – Com Experiência 1

Estágio em Direito – Com Experiência em Fórum 1

Faturista de Hospitalar – Com Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 1

Leiturista – Sem Experiência 1

Mecânico Automotivo – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 2

Mecânico Montador – Com Experiência 2

Monitor de Creche – Com Experiência 3

Motorista Carreteiro – Com Experiência 7

Motorista de Caminhão-Tanque – Com Experiência 2

Motorista de Van – Com Experiência 1

Operador de Guilhotina na Indústria – Com Experiência 1

Operador de máquina de Extrusora – Com Experiência 1

Operador de Máquina na Indústria Têxtil – Sem Experiência 4

Operador de Moinho Aglutinador – Com Experiência 1

Operador de Telemarketing – Sem Experiência 1

Operador de Torno CNC – Com Experiência 2

Pizzaiolo – Com Experiência 2

Rebobinador de Motor Elétrico – Com Experiência 1

Recepcionista – Com Experiência 1

Recepcionista – Sem Experiência 1

Repositor – Sem Experiência 3

Revisor de Tecidos – Sem Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 5

Serralheiro Industrial – Com Experiência 1

Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Soldador – Com Experiência 1

Supervisor de Confecção – Com Experiência 1

Técnico Eletrônico – Com Experiência 1

Telhador – Com Experiência 5

Trabalhador Rural – Sem Experiência 3

Trefilador de Metais – Sem Experiência 1

Vendedor de Comércio Varejista – Com Experiência 1

Vendedor de Produtos Bancários – Sem Experiência 7

Vendedor Interno – Com Experiência 5

Zelador – Com Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 11

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio para Ensino Médio 7

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 18

Arco Logística 3

Arco Produção 3

