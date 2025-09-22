O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 250 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 16, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito também pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no PAT.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 1
Analista de Projeto – Sem Experiência 10
Assistente Administrativo – Com Experiência 1
Assistente de Loja – Com Experiência 1
Assistente de Vendas – Com Experiência 1
Atendente de Loja – Com Experiência 6
Atendente de Padaria – Sem Experiência 1
Atendente de Projeção – Sem Experiência 5
Auxiliar de Confecções – Com Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 5
Auxiliar de Operações de Logística – Com Experiência 10
Auxiliar de Produção – Com Experiência 2
Balconista de Frios – Sem Experiência 2
Camareira – Sem Experiência 3
Consultor de Vendas – Com Experiência 3
Coordenador – Com Experiência 3
Eletricista – Com Experiência 1
Encanador Temporário – Sem Experiência 2
Estoquista – Com Experiência 1
Gerente – Com Experiência 1
Gerente de Loja – Com Experiência 1
Gerente Operacional – Com Experiência 1
Mecânico Diesel – Com Experiência 2
Monitor de Recreação – Sem Experiência 25
Montagem de Pasta de Tecidos – Sem Experiência 1
Motorista Entregador – Com Experiência 2
Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 3
Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência em Jardim 2
Operador de Caixa – Com Experiência 22
Operador de Eletromecânica – Com Experiência 1
Operador de Loja – Com Experiência 4
Operador de Máquina Fixa – Com Experiência 3
Pedreiro Temporário – Sem Experiência 6
Pinto Eletrostático – Com Experiência 1
Pintor de Obras – Com Experiência 1
Promotor de Vendas – Sem Experiência 5
Repositor – Sem Experiência 1
Revisor de Tecidos – Com Experiência 2
Servente de Pedreiro Temporário – Sem Experiência 7
Torneiro Mecânico – Com Experiência 2
Vendedor – Sem Experiência 4
Vendedor Comissionado – Com Experiência 3
Vendedor de Loja – Com Experiência 21
Vendedor Interno – Com Experiência 9
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 23
Arco Comércio e Varejo 4
Arco Logística 3
Arco Produção 5
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 12
Estágio na Área da Saúde 3
Estágio em Comunicação 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio para Ensino Médio 7