O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 167 vagas de emprego disponíveis. O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente através do site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

Os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz devem comparecer ao PAT, na Rua Anhanguera, nº 40, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

VAGAS DE EMPREGO

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 3

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1

Ajudante de Montagem de Carpinteiro – Sem Experiência 1

Ajudante de Serralheiro – Sem Experiência 1

Ajudante de Tecelão – Sem Experiência 1

Ajudante Geral – Com Experiência 2

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1

Almoxarife – Com Experiência 1

Assistente Comercial – SDR – Com Experiência 1

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Sem Experiência 5

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 3

Auxiliar de Corte – Sem Experiência 1

Auxiliar de Instalações de Equipamentos de Comunicação – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 3

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2

Auxiliar de Manutenção Industrial – Sem Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 5

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 2

Consultor de Vendas – Com Experiência 2

Consultor de Vendas – Sem Experiência 2

Coordenador de Preparação Têxtil – Com Experiência 1

Corretor de Imóveis – Com Experiência 1

Cozinheiro – Com Experiência 3

Cozinheiro Temporário – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 6

Eletricista Mecânico Automotivo – Com Experiência 1

Embalador – Sem Experiência 3

Encanador – Com Experiência 5

Encarregado de Produção – Com Experiência 1

Estoquista – Com Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 1

Fresador – Com Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 3

Líder de Limpeza – Com Experiência 3

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 2

Mecânico de Máquinas – Com Experiência 1

Mecânico Industrial – Com Experiência 1

Mecânico Montador – Com Experiência 1

Meio Oficial de Serralheiro – Com Experiência 1

Montador de Estruturas Metálicas – Com Experiência 1

Motorista de Van – Com Experiência 5

Operador de Caixa – Sem Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 2

Operador de Guilhotina – Com Experiência 1

Operador de Prensa e Dobra – Com Experiência 1

Orçamentista de Obras na Construção Civil – Com Experiência 1

Orçamentista Sênior – Com Experiência 1

Projetista de Esquadrias de Alumínio – Com Experiência 1

Rebobinador de Motor Elétrico – Com Experiência 1

Recepcionista Secretária – Com Experiência 1

Repositor – Com Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 2

Serviços Gerais – Com Experiência 15

Soldador – Com Experiência 2

Trabalhador da Manutenção de Edificações – Com Experiência 2

Vendedor de Loja – Com Experiência 1

Vendedor de Materiais de Construção Civil – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 5

VAGA PCD

Chefe de Cozinha Volante – Com Experiência 2

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 15

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 2

Estágio em Pedagogia 2

Estágio na Área da Saúde 2

Estágio para Ensino Médio 9

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 10

Arco Logística 1

Arco Produção 1