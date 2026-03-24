Dentre as 17 vagas divulgadas pelo órgão da Prefeitura, há uma vaga para ajustador mecânico e uma vaga para ajudante de motorista que são abertas também para PcDs

Hortolândia continua a promover a inclusão profissional de PcDs (pessoas com deficiência) no mercado de trabalho. O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Hortolândia, órgão da Prefeitura, está com 17 vagas de emprego. Destas, há uma para ajustador mecânico e uma para ajudante de motorista que também são abertas para PcDs. Já para o público em geral, os destaques são oportunidades para auxiliar de marceneiro (três vagas), auxiliar de estoque (três vagas) e ajudante de carga e descarga (três vagas), dentre outros cargos (confira quadro abaixo).

Quem se interessou por alguma das vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil do governo federal (CLIQUE AQUI.

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se presencialmente às vagas, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

FATEC

Hortolândia também atua para fortalecer a formação profissional da população jovem. A Prefeitura atua para trazer outra importante instituição de Ensino Superior do governo do Estado, a Fatec (Faculdade de Tecnologia de São Paulo). A Prefeitura promoveu encontro com empreendedores e empresas, na Câmara Municipal, neste mês.

O encontro marcou o início do projeto de estudo, entre Estado e município, para a possível implantação de um câmpus da Fatec em Hortolândia. De acordo com o presidente do Centro Paula Souza, Clóvis Dias, não há prazo definido para a implantação da Fatec no município. O Centro Paula Souza é o órgão estadual responsável pela gestão das ETECs e Fatecs existentes nos municípios paulistas.

PEI

Hortolândia implanta outra ação importante para fortalecer a inclusão de PcDs (pessoas com deficiência) no mercado de trabalho. A Prefeitura iniciou os atendimentos do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no Paço Municipal, no mês passado.

Esse é um dos três programas que a Prefeitura passa a realizar com o governo do Estado. A parceria foi oficializada com a assinatura dos Termos de Cooperação Técnica, com a presença do secretário estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, em janeiro deste ano.

SINE

A Prefeitura de Hortolândia tem outra boa notícia para quem procura emprego. Também em janeiro deste ano, o município fez a adesão ao Sistema Nacional de Emprego (SINE), gerido pelo governo federal.

O SINE é uma plataforma on-line que oferece vários serviços públicos referentes ao mercado de trabalho. A plataforma ainda conecta pessoas em busca de trabalho e empregadores que estão com vagas de emprego disponíveis. Por meio da plataforma, a população pode também ter acesso a atividades de qualificação e orientação profissional.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 17 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia: