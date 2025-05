O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) estará presente no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré na próxima quarta-feira, dia 28, com atendimento exclusivo para jovens e estudantes. A ação acontecerá das 9h às 16h, na sede do PAT, localizada na Rua Justino França, 143 – Jardim São Carlos.

Durante o evento, representantes do CIEE estarão disponíveis para orientar jovens a partir dos 14 anos e estudantes interessados em ingressar no mercado de trabalho por meio de oportunidades de estágio e programas de aprendizagem. Serão realizados ainda cadastros e atualizações no banco de dados da instituição, facilitando o acesso a futuras vagas.

A presença do CIEE no PAT Sumaré reforça a parceria entre os dois órgãos e fortalece as ações voltadas à inclusão profissional de jovens, promovendo o acesso à informação, orientação e oportunidades que contribuem para o desenvolvimento educacional e profissional dos estudantes da cidade.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou a importância da ação. “Nossa missão é criar pontes entre os jovens e o mercado de trabalho, e essa parceria com o CIEE é fundamental nesse processo. Queremos que os estudantes de Sumaré tenham cada vez mais acesso a oportunidades reais de crescimento profissional e pessoal”.