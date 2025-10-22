O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré está com novas oportunidades de emprego nesta quarta-feira (22), com destaque para 20 vagas na função de auxiliar de logística. As vagas exigem ensino médio completo e oferecem salário de R$ 1.750,00.

Além das vagas de auxiliar de logística, o PAT também disponibiliza oportunidades para auxiliar administrativo (aprendiz), porteiro, coletor de lixo, atendente de loja, auxiliar de limpeza e encanador industrial, com salários que variam conforme a função e exigências específicas de escolaridade e experiência.

Os interessados devem procurar o PAT Sumaré, localizado na Rua Justino França, 143 – Jardim São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

É necessário apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.