O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré divulgou nesta quarta-feira (24) mais de 90 oportunidades de emprego disponíveis para moradores da cidade. As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com salários que variam entre R$ 1.699,23 e R$ 4.626,58.

Entre as oportunidades estão cargos como ajudante de embalador (15 vagas), ajudante de carga e descarga (19 vagas), auxiliar de produção na confecção de roupas (10 vagas), operador de tear mecânico de maquineta (9 vagas), além de funções especializadas como eletricista de instalações industriais (2 vagas, salário de R$ 4.626,58), torneiro CNC (2 vagas) e subgerente de loja (1 vaga).

Há ainda chances para quem busca a primeira colocação ou tem pouca experiência, como no caso de embalador a máquina (10 vagas), tecelão de redes (2 vagas) e operador de acabamento (1 vaga).

O PAT destaca que, para algumas funções, são exigidos cursos específicos ou habilitação, como é o caso de operador de empilhadeira e operador polivalente da indústria têxtil, que pedem CNH e curso na área.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT, localizado na Rua Justino França, nº 143, Jardim São Carlos, das 8h às 16h. É necessário apresentar documentos pessoais e currículo atualizado.