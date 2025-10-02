Banda mineira de rock vem à cidade com a tour comemorativa de 30 anos de lançamento do disco “Gol de quem?”; programação promovida pela Prefeitura terá também a atriz e poeta Marina Mara, o humorista Rafael Aragão e concerto temático da campanha Outubro Rosa

O rock vai dar o tom na Semana Cultural de outubro, em Hortolândia. O grupo Pato Fu é a grande atração da programação mensal promovida pela Prefeitura. A semana irá acontecer entre os dias 6 e 13/10 em vários espaços públicos da cidade. A programação completa está disponível no site da Prefeitura, por meio deste LINK.

O Pato Fu vem com a turnê comemorativa dos 30 anos de lançamento do disco “Gol de quem?”. O grupo fará show no dia 12/10, às 10h, no Centro de Eventos A Poderosa.

A semana terá ainda a atriz e poeta Marina Mara. Ela será a convidada do sarau Parada Poética, no dia 06/10, às 19h, na área externa do Museu Municipal Estação Jacuba.

Já para quem quer dar muitas gargalhadas, a pedida é conferir a apresentação do humorista Rafael Aragão. Ele será a atração do espetáculo Hortocity Comedy, no dia 08/10, às 19h30, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi.

Outro destaque será o projeto Concertos no Paço – Bom Dia Servidor, que fechará a Semana Cultural, no dia 13/10. O Coral Jovem de Hortolândia fará uma apresentação temática sobre a campanha Outubro Rosa. O coral é um dos grupos do Centro de Educação Musical Municipal (CEM) Maestro Ronaldo Dias de Almeida, unidade da Prefeitura.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população à arte em suas diferentes formas e manifestações.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos artísticos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês.

A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural em março. Desde então, o município já recebeu várias atrações artísticas conhecidas, dentre as quais os grupos de rockMassacration e Detonautas, os cantores Di Ferrero e Roberta Campos (https://Di Ferrero e Roberta Campos, e o rapper Gabriel O Pensador.

Em todos os eventos da Semana Cultural, a população pode doar alimentos não perecíveis. As doações são destinadas para o FunSol (Fundo Social de Solidariedade), órgão da Prefeitura.