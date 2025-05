Paula Toller apresenta a Tour Amorosa em Campinas

Paula Toller segue nas estradas com a “Tour Amorosa 2025”. A artista traz para a cidade de Campinas, no dia 28 de junho, um repertório composto por grandes sucessos, canções recentes e algumas surpresas. A apresentação vai acontecer no Royal Palm Hall. Os portões abrem às 19h. A realização é da Oceania Eventos.

Estarão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Cadeira Mesa Diamante, Cadeira Mesa Ouro, Cadeira Mesa Prata e Cadeira Mesa Bronze. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Ícones https://www.icones.com.br/evento/048006-paula-toller-tour-amorosa-2025 ou na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping.

O espetáculo celebra quatro décadas de poder feminino na música brasileira, levados ao palco por uma das precursoras. “Amorosa é uma celebração de toda minha carreira, um aniversário de casamento com o público! O show reúne muitos sucessos, tanto da época do Kid quanto da carreira solo. A banda é um espetáculo à parte. Mais de meio milhão de pessoas já assistiram, venha também”, convida a artista.

Paula Toller construiu trajetória de 10 milhões de discos, CDs e DVDs nas casas dos

fãs do Kid Abelha e de seu trabalho solo, junto a seis discos de ouro, um de

platina e um de diamante. O repertório é uma antologia de toda sua carreira. Os

incontáveis hits são apresentados agora com direção musical e arranjos do

lendário produtor Liminha.

A direção de arte e cenários são do consagrado arquiteto e designer Gringo

Cardia com imagens do pintor e tapeceiro modernista Genaro de Carvalho.

Grandes clássicos de 40 anos de carreira compõem o setlist, como “Nada sei”,

“Lágrimas e chuva”, “Amanhã é 23” e “Como eu quero”, entre outras, celebrando a

especial conexão da artista com seu público. A fabulosa banda tem Liminha com

seu violão envenenado, mais Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias

(baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria).

AMOROSA

O audiovisual do show Amorosa foi gravado em 26 e 27 de janeiro de 2024 no

Vivo Rio, com ingressos esgotados. O emocionante espetáculo contou com

participações de Luísa Sonza em Nada Sei, Fernanda Abreu em Na rua, na

chuva, na fazenda e Roberto Menescal, precursor da Bossa Nova, em Nada por

mim. Paula leva essa mesma energia para as estradas do país, recebendo o

público com o elogiado concerto.

PAULA TOLLER

Paula Toller é cantora e compositora brasileira, considerada uma das melhores

vozes soprano lírico da música popular brasileira. A carreira de Paula Toller se

funde com a da banda Kid Abelha, um dos maiores fenômenos da música

nacional, com mais de 10 milhões de discos vendidos, uma imensa coleção de

hits e discos de ouro, platina e diamante. A banda encerrou suas atividades em

pleno sucesso, e Paula segue seduzindo os fãs brasileiros com sua voz

inconfundível e uma bem-sucedida carreira solo, com shows de alto nível e

ótimas letras, além de muitos prêmios. Nos últimos anos, o público vem se

renovando através das redes sociais, com milhares de jovens interpretando seus

hits em diversos estilos.

Além disso, Paula Toller tem um prestigiado espumante com sua marca La Toller Brut e se tornou coprodutora de filmes, sendo o mais recente “Minha fama de mau”, que foi lançado em fevereiro de 2019.

SERVIÇO

Evento: Show Paula Toller

Data: 28 de junho

Horário de abertura: 19h

Local: Royal Palm Hall – Rua Monsenhor Luís Fernandes de Abreu, 311 – Jardim do Lago Continuação – Campinas/SP.

Mais informações: https://www.icones.com.br/evento/048006-paula-toller-tour-amorosa-2025