O vereador Paulo Eduardo (PSD) anunciou, nesta semana, uma conquista para o esporte em Americana: a reforma da tradicional pista de skate do Jardim da Paz, um espaço muito frequentado por praticantes da modalidade e pela juventude do bairro. A obra será viabilizada com recursos dos Jogos Universitários, realizados ao longo do ano, intermediados pelo parlamentar junto ao Poder Executivo Municipal.

Com um investimento de R$ 24.450,00, a reforma contemplará o tratamento das juntas da pista e a recomposição do granilite nos pontos necessários, garantindo mais segurança e melhor desempenho para os usuários.

“Fico muito feliz em contribuir com essa melhoria tão importante para a comunidade do Jardim da Paz. Agradeço ao prefeito Chico Sardelli e ao secretário de Esportes, Márcio Leal, pela parceria e compromisso com o esporte em nossa cidade. Seguimos firmes no trabalho por uma Americana com mais oportunidades para todos”, destacou o vereador.