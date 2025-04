“Eu sou muito próximo do prefeito (Chico Sardelli). Mas a partir da data de hoje o meu posicionamento será totalmente pra cima de todos”. Com essa frase forte o vereador Paulo Eduardo (PSD), novo nome político de Juninho Dias, discursou na sessão de terça-feira (8) para criticar o não retorno da mão dupla na Avenida Afonso Pansan, no trecho de desvio para a Avenida Paschoal Ardito. O parlamentar encaminhou requerimento solicitando esclarecimentos da Prefeitura sobre a possibilidade de retorno da via.

De acordo com ele, a alteração no trânsito tem gerado transtornos para os moradores e motoristas da região do Pós-Anhanguera, que reivindicam a normalização da via. “É uma pauta que muito me incomoda e aos moradores que utilizam a Avenida Afonso Pansan para ir ao centro todos os dias”, descreveu Paulo Eduardo. O vereador disse que os moradores esperam por “resposta técnica e verdadeira” para a questão. “Até hoje não tivemos resposta. Nem do trânsito nem ninguém do Executivo”, emendou.

Anteriormente, em resposta ao Requerimento nº 789/2023 a Prefeitura informou que os estudos sobre o tema já haviam sido concluídos e estavam sob análise da Secretaria de Obras. No entanto, desde então, não houve mais atualizações sobre o assunto, o que motivou o vereador a protocolar um novo pedido de informações. “Eu sou muito próximo do prefeito. Mas a partir da data de hoje o meu posicionamento será totalmente pra cima de todos. A região do pós-Anhanguera não aceitou e não vai aceitar a mudança do Portal de Entrada”, explicou.

Dificuldades dos moradores

Segundo o vereador, os moradores dos bairros enfrentam dificuldades pra acessar inclusive grandes estabelecimentos. “Nunca tivemos empreendimentos como o Atacadão e o Pátio 360. Mas pra ir até eles têm que descer a (Avenida) Paschoal Ardito e voltar”, detalhou. Paulo Eduardo disse também que o projeto de remodelação do portal de entrada foi feito ‘de ponta cabeça’. “Foi uma ação fantástica, mas a Avenida Afonso Pansan tem alguém muito grande por trás e eu queria saber”, apontou.

No requerimento, Paulo Eduardo questiona se a Secretaria de Obras finalizou a análise desses estudos e qual foi a conclusão técnica sobre o caso. Além disso, cobra um prazo para a possível reversão da alteração viária e questiona se há impedimentos técnicos que inviabilizam a volta da mão dupla. O vereador também solicita informações sobre possíveis alternativas para melhorar o fluxo de trânsito na região.

O vereador disse que vai apresentar novo requerimento, para saber quem são os responsáveis do Via Direta, do pátio e do Atacadão. “É uma situação muito estranha. Eu não gostaria de ter uma pessoa aqui dentro (da Câmara) que é parceiro e não ser ouvido. Estou há três mandatos de vereador e sei a necessidade da região”, reforçou. Ele alega que a solução é “fácil” e a Prefeitura não está resolvendo. “Se não voltar, vai ter uma pessoa contra a partir de hoje”, finaliza.